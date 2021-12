Σέρχιο Αγουέρο: Ανακοινώνει το τέλος ο Αργεντίνος

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε πως ο Σέρχιο Αγουέρο θα παραχωρήσει, παρουσία του προέδρου Ζοάν Λαπόρτα, συνέντευξη Τύπου στις 13:00.

Ο 32χρονος Αργεντινός φορ αναμένεται να κάνει γνωστό πως αποσύρεται λόγω καρδιακών αρρυθμιών. Ο Αγουέρο ένιωσε έντονη δυσφορία στον αγώνα της Μπαρτσελόνα με την Αλαβές στις 30 Οκτωβρίου και αντικαταστάθηκε με τη διακομιδή του στο νοσοκομείο να γίνεται άμεσα.

Στις εξετάσεις που του έγιναν διαπιστώθηκε πως έχει σοβαρό πρόβλημα στην καρδιακή του λειτουργία. Η κατάστασή του παρακολουθείται έκτοτε και οι γιατροί θεωρούν πως θα είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και για την ίδια τη ζωή του να συνεχίσει να αγωνίζεται επαγγελματικά.

Ο 32χρονος άσος πρόλαβε να αγωνιστεί σε μόλις τέσσερα παιχνίδια και συνολικά για 165 λεπτά με την Μπαρτσελόνα σημειώνοντας ένα γκολ, στο clasico απέναντι στη Ρεάλ (1-2).

❗ @aguerosergiokun will give a statement on his future from Camp Nou at 12pm CET on Wednesday December 15. The first-team football player will be joined by FC Barcelona president, Joan Laporta. pic.twitter.com/PcgpeuytCZ