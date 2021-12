Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Η παρουσίαση του Ράνγκνιγκ και η ατάκα για Χάαλαντ

Ο υπηρεσιακός προπονητής της ομάδας δήλωσε πως δεν μπορούσε να αρνηθεί την πρόταση ενός τόσου μεγάλου κλαμπ.

Ο Γερμανός τεχνικός τόνισε πως στόχος του είναι να φέρει μεγαλύτερη ισορροπία στο παιχνίδι της ομάδας, ενώ εκθείασε τον Κριστιάνο Ρονάλντο και διέψευσε τα περί… προμήθειας αν φέρει τον Έρλινγκ Χάαλαντ στην ομάδα.

? Just landed: our first interview with Ralf Rangnick ?



Time to hear all about our new interim manager's football philosophy from the man himself ??#MUFC