Θρήνος στην Αγγλία – Πέθανε θρύλος της ομάδας του 1966

Ένας θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου, μέλους της εθνικής που κατέκτησε το Μουντιάλ του 1966 έφυγε από τη ζωή.

Ο Ρον Φλάουερς πέθανε σε ηλικία 87 ετών, έχοντας γράψει ιστορία με την φανέλα της Γουλβς και όντας μέλος της εθνικής ομάδας που υπό τις οδηγίες του Σερ Αλφ Ράμσεϊ κατέκτησε το Μουντιάλ του '66.

Σε εκείνο το Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν ο γηραιότερος των «τριών λιονταριών» και, λόγω του ότι δεν είχε αγωνιστεί, δεν παρέλαβε μετάλλιο. Αυτό το πήρε σε ειδική εκδήλωση το 2009, για να τιμηθεί η προσφορά του ακόμα κι αν δεν έπαιξε στο τουρνουά πριν από 55 χρόνια.

Ο Ρον Φλάουερς έγραψε ιστορία με τη φανέλα της Γουλβς έγραψε σπουδαία ιστορία, υπογράφοντας ως νέος το 1950. Δυο χρόνια αργότερα προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα. Εκείνη τη δεκαετία οι «λύκοι» κατέκτησαν τα πρωταθλήματα του 1954, 1957 και του 1959.

We are deeply saddened to announce the passing of club legend and vice president Ron Flowers MBE at the age of 87.



A giant on the pitch and a gentleman off it. There will be many people remembering Ron today and all of our thoughts are with those who knew and loved him. pic.twitter.com/iq1ZqxNhL7