Μπαρτσελόνα: Εποχή Τσάβι - Τον ανακοίνωσε η Αλ Σαντ

Ο 41χρονος προπονητής αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα από την «Μπάρτσα» αντικαθιστώντας τον Ρόναλντ Κούμαν.

Στη Βαρκελώνη αναμένεται το Σάββατο, φυσικά δεν θα προλάβει να κάτσει στον πάγκο στον εκτός έδρας αγώνα με την Θέλτα (17:15) και θα παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα. Ντεμπούτο θα κάνει μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων στο καταλανικό ντέρμπι με την Εσπανιόλ στο «Καμπ Νου».

Ο Τσάβι αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα και αποτέλεσε μέλος της πρώτης ομάδας από το 1998 μέχρι το 2015. Με τη φανέλα της κατέκτησε 8 πρωταθλήματα, 4 Champions League, 3 Κύπελλα Ισπανίας, 2 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, 2 Ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ και 6 Σούπερ Καπ Ισπανίας.

Η ανακοίνωση της ομάδας του Κατάρ αναφέρει:

«Η διοίκηση της Αλ Σαντ συμφώνησε στη μετακίνηση του Τσάβι στην Μπαρτσελόνα μετά την ενεργοποίησε της σχετικής ρήτρας στο συμβόλαιό του. Συμφωνήσαμε να έχουμε συνεργασία με την Μπαρτσελόνα στο μέλλον. Ο Τσάβι είναι σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της Αλ Σαντ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία».

