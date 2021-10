Σοκαριστική πρόβλεψη Σκόουλς για Γιουνάιτεντ - «Θα φάει τέσσερα στο ημίχρονο από Λίβερπουλ» (video)

Το απόγευμα της Κυριακής (24/10) η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υπέστη έναν ιστορικό διασυρμό από τη Λίβερπουλ, στο ντέρμπι της Premier League, μια και το «συγκρότημα» του Γιούργκεν Κλοπ έφυγε με το «διπλό» από το «Ολντ Τράφορντ» επικρατώντας 5-0. Μάλιστα, στο ημίχρονο, οι «κόκκινοι» είχαν πάρει προβάδισμα 4-0, κάτι που είχε… προβλέψει ο Πολ Σκόουλς.

Ο πρώην άσος των «κόκκινων διαβόλων», το βράδυ που η Γιουνάιτεντ επικράτησε της Αταλάντα 3-2 για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Champions League, είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου.

Συγκεκριμένα, εκείνο το βράδυ είχε τονίσει πως η ομάδα του Μάντσεστερ αγωνίστηκε χωρίς συνοχή και σε περίπτωση που παρουσιαζόταν με αυτόν τον τρόπο κόντρα στην Λίβερπουλ θα γνώριζε έναν τρομερό διασυρμό, δεχόμενη τέσσερα τέρματα στο πρώτο ημίχρονο. Κάτι που επιβεβαιώθηκε στο χορτάρι.

«Το πρώτο ημίχρονο (σ.σ. κόντρα στην Αταλάντα), η Γιουνάιτεντ είχε δύο παίκτες μεσοεπιθετικούς που έπαιζαν μόνοι τους και αν το κάνει αυτό κόντρα στη Λίβερπουλ, θα μείνει δεχθεί τέσσερα γκολ στο ημίχρονο», ήταν μεταξύ άλλων τα… προφητικά του λόγια.

Δείτε…

"Go and do that against Liverpool on Sunday, see what happens."



Paul Scholes predicted this may happen today ?pic.twitter.com/Dzt9FEC67v