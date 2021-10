«Λουκέτο» στο γήπεδο της Ναϊμέγκεν μετά την κατάρρευση εξέδρας (photos+video)

Οπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, διατάχθηκε ανεξάρτητη έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθούν οι λόγοι που προκάλεσαν το ατύχημα, το οποίο ευτυχώς δεν προκάλεσε απώλειες μεταξύ των οπαδών της Φίτεσε, που φιλοξενούνταν στη συγκεκριμένη εξέδρα.

Μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, το γήπεδο θα παραμείνει κλειστό για λόγους ασφαλείας και η ομάδα της πόλης αναζητά ήδη, σε συνεργασία με την ομοσπονδία και άλλους συλλόγους, νέα έδρα για τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις της.

A stand full of Vitesse fans collapsed while they celebrated their victory today.



Thankfully there were no reported injuries ? pic.twitter.com/kYXJh2UBsP