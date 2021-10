Συμπαίκτες στη Γαλλία Μακρόν και Καρεμπέ (photos+video)

Onsports Team

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο Αθλητικός Διευθυντής του Ολυμπιακού Κριστιάν Καρεμπέ έγιναν συμπαίκτες για καλό σκοπό.

Οι δυο τους πήραν μέρος σε φιλανθρωπικό αγώνα με τη φανέλα της Variete Club de France. Το παιχνίδι διεξήχθη στο Πουασί της Γαλλίας, στο στάδιο «Léo-Lagrange», με τον Γάλλο Πρόεδρο μάλιστα να σκοράρει με εκτέλεση πέναλτι!

Μέσω του νοσοκομειακού φιλανθρωπικού ιδρύματος Fondation des Hopitaux, του οποίου προεδρεύει η σύζυγος του Εμανουέλ Μακρόν Μπριζίτ, τα έσοδα θα διατεθούν στο Medical Institute for Mothers and Children in Kabul (Νοσοκομειακό Ινστιτούτο για μητέρες και παιδιά) στο Αφγανιστάν.

Στην ομάδα των Καρεμπέ και Μακρόν συμμετείχαν μεγάλες προσωπικότητες του γαλλικού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου, μεταξύ άλλων οι Αρσέν Βενγκέρ, Αλέν Ζιρές, Μαρσέλ Ντεσαγί, Ρομπέρ Πιρές, Σόνι Άντερσον και Ρούντι Γκαρσιά.