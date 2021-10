Γουλβς: Παίκτης του μήνα ο Σα

Οι φίλοι της ομάδας ανέδειξαν τον πρώην τερματοφύλακα του Ολυμπιακού ως κορυφαίο παίκτη των «λύκων» για τον περασμένο μήνα.

Σε αυτό το διάστημα είχε δύο clean sheets (κόντρα σε Γουότφορντ και Σαουθάμπτον) και μια ασίστ (στο 0-1 με τους «Άγιους») και το κοινό τον ψήφισε ως κορυφαίο παίκτη για τον Σεπτέμβριο με ποσοστό 40%.

? Two clean sheets, one assist, 40% of fans' votes



Congratulations, Jose! ? https://t.co/c5KyJ03inK pic.twitter.com/XBcuRFiPTh