Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς: Έκπληξη από τον Σέρβο - Εκεί συνεχίζει την καριέρα του

Το περασμένο καλοκαίρι, το όνομα του Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς «έπαιξε» δυνατά για ορισμένες από τις κορυφαίες ομάδες της χώρας.

Είτε για επιστροφή του Σέρβου επιθετικού στον ΠΑΟΚ, είτε για μετακίνηση στον Παναθηναϊκό, ο πρώην φορ του «Δικεφάλου του Βορρά» είχε... πέραση στην Ελλάδα.

Ωστόσο, ο ίδιος επέλεξε τελικά να συνεχίσει... αλλού την ποδοσφαιρική του, καριέρα. Συγκεκριμένα επέλεξε την αυστραλέζικη Γουέστερν Γιουνάιτεντ, με την οποία υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο.

Η ανακοίνωση του συλλόγου δεν ξεκαθαρίζει την ακριβή διάρκεια, με τον άλλοτε φορ του ΠΑΟΚ να βρίσκει ομάδα μετά την αποχώρησή του από την Αλ Ιτιχάντ.

Η Γιουνάιτεντ θα αποτελέσει τον 14ο σταθμό στην καριέρα του 31χρονου ποδοσφαιριστή.

We are excited to announce the signing of Serbian international striker Aleksandar Prijović on a multi-year deal ??



