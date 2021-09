Θρήνος - Νεκρός παίκτης της Γιουβέντους από καρκίνο

Σοκ και θρήνος επικρατεί στην Ιταλία καθώς πέθανε νικημένος από τον καρκίνο σε ηλικία μόλις 17 ετών ποδοσφαιριστής της Γιουβέντους.

Ο Μπράιαν Ντόντιεν αγωνιζόταν στα τμήματα υποδομής των «μπιανκονέρι» και είχε διαγνωστεί με καρκίνο σε ηλικία 12 ετών, δίνοντας μάχη ωστόσο δεν κατάφερε να βγει νικητής.

Κοντά στον Ντόντιεν από την πρώτη στιγμή βρισκόταν ο Πολ Πογκμπά, ο οποίος όταν αγωνιζόταν στη Γιουβέντους επισκεπτόταν διαρκώς στο νοσοκομείο τον Bryan και μάλιστα του είχε αφιερώσει το γκολ που πέτυχε το 2015 στο ματς με την Σαμπντόρια.

Το 2018 οι γιατροί έδωσαν στον Μπράιαν έγκριση να επιστρέψει στις προπονήσεις καθώς οι εξετάσεις του ήταν καλές ωστόσο λίγο αργότερα η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση.

«Είναι τα θλιβερότερα νέα. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με την οικογένειά του», ανέφερε ο Πολ Πογκμπά σε ανάρτησή του στο Twitter.

The saddest of news. My thoughts and prayers are with all of your close ones. Losing a loved one is never easy but I’ll never forget you.



Hai lottato tanto, sei stato forte, un esempio per tutti. Ciao piccolo amico mio.



RIP Bryan, you will be missed. ❤️ pic.twitter.com/K5FrBi0In8

— Paul Pogba (@paulpogba) September 4, 2021