Κριστιάνο Ρονάλντο: Ανατροπή! Έκανε πίσω η Σίτι - Κοντά στην Γιουνάιτεντ!

Η απόλυτη ανατροπή στο θέμα του Κριστιάνο Ρονάλντο. Η Σίτι που φερόταν να είναι μια ανάσα από τον Πορτογάλο έκανε πίσω και πλέον ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή του στην Γιουνάιτεντ.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, στην Σίτι αποφάσισαν να μην κινηθούν για την απόκτηση του CR7, κάτι που επιβεβαιώνει και όσα έλεγε τις τελευταίες ώρες ο Πεπ Γκουαρδιόλα περί... απόστασης στις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών.

Η Γιουνάιτεντ φαίνεται αυτή τη στιγμή πως κερδίζει το ντέρμπι του Μάντσεστερ για τον Κριστιάνο Ρονάλντο που ετοιμάζεται ένα θρυλικό comeback στο Ολντ Τράφορντ.

Υπάρχει μάλιστα η πληροφορία που αναφέρει πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο μίλησε με τον Ζόρζε Μέντες και εμφανίζεται θετικός για την επιστροφή του στη Γιουνάιτεντ.

Σύμφωνα με άλλες πηγές, το συμβόλαιο που θα προταθεί στον Κριστιάνο είναι έτοιμο και αφορά συμβόλαιο μέχρι το 2023, ενώ ο Πορτογαλος σταρ φέρεται να είχε και επαφή με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον που τον έπεισε να επιστρέψει στη Γιουνάιτεντ.

Θυμίζουμε πως ο CR7 είχε αποκτηθεί από το «κόκκινους διαβόλους» το καλοκαίρι του 2003, με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας να βάζει τότε 19 εκατ. ευρώ στα ταμεία της. Με τη Γιουνάιτεντ, ο Ρονάλντο κατέκτησε μεταξύ άλλων 3 πρωταθλήματα Αγγλίας και 1 Champions League, σημειώνοντας 118 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Για να ολοκληρωθεί πάντως η μεταγραφή, εφόσον συμφωνήσουν εμπλεκόμενες πλευρές, θα χρειαστεί να πληρωθεί και η Γιουβέντους ένα ποσό γύρω στα 27-29 εκατ. ευρώ.

