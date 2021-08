Αιολικός: Απέκτησε Πελίνο

Onsports Team

Παίκτη μέσω του RUSH Aiolikos FC Residency Program απέκτησε ο Αιολικός. Ο Τόμας Πελίνο συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Μυτιλήνης. Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά με το ταλέντο και την ποιότητά του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η διοίκηση του ΑΕΠΣ Αιολικός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Thomas Pelino.

Ο 18χρονος (γενν. 26/8/2003) υπέγραψε με την ομάδα μας ανήμερα των γενεθλίων του, αποτελώντας απτή απόδειξη του της εξέλιξης που μπορεί να έχει ένας ποδοσφαιριστής μέσω του RUSH Aiolikos FC Residency Program.

Ο Thomas ήρθε στην Ελλάδα την περσινή σεζόν, κάνοντας προπονήσεις με την ανδρική μας ομάδα. Αγωνίστηκε με την Κ19 στο Capelli Sport Cup 2021, που διοργανώθηκε στο Køge της Δανίας. Φέτος, με την ενηλικίωσή του, γίνεται και επίσημα παίκτης του Αιολικού.

Στις ΗΠΑ ανήκε στο δυναμικό της Varsity Team του Archbishop Mitty High School.

Happy birthday Thomas and welcome to Aiolikos!

We wish you a healthy season, full of success!».