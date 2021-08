Μυθική επίδοση: Έχει να χάσει πριν από την πανδημία

Η πανδημία του κορονοϊού έχει φέρει τα πάνω κάτω στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, επηρεάζοντας τις ομάδες οικονομικά και αγωνιστικά.

Μια ομάδα όμως συνέχισε την τρελή πορεία της και μέσα στην πανδημία, καθώς έχει να χάσει στο πρωτάθλημά της πριν αυτή ξεκινήσει.

Ο λόγος για τη Σλάβια Πράγας, η οποία συμπλήρωσε 50 παιχνίδια στη λίγκα της Τσεχίας χωρίς ήττα, επίδοση που είναι… μυθική, δεδομένων των συνθηκών.

Συγκεκριμένα, μετρά 38 νίκες και 12 ισοπαλίες, με την τελευταία ήττα της Σλάβια να είναι το 2-0 από τη Σλοβάτσκο την 1η Μαρτίου του 2020. Λίγες μέρες δηλαδή πριν ολόκληρος ο πλανήτης μπει σε… lockdown λόγω κορονοϊού!

Ανάλογη επίδοση δεν υπάρχει σε ομάδα πρώτης κατηγορίας, με τον σύλλογο της Πράγας να δείχνει μια απίστευτη αντοχή και στην πανδημία.

? - @slaviaofficial win 4-0 and are now unbeaten in their last 5️⃣0️⃣ matches in ??Czech Republic's top flight (W38-D12-L0), the longest active top flight unbeaten run by any team in the world! Slavia's last defeat was before the coronavirus suspension. #slaost #FortunaLiga