Γιουβέντους: Ο επικός τρόπος που ανακοίνωσε την ανανέωση με Κιελίνι

Onsports Team

Η «Μεγάλη Κυρία» ανανέωσε με τον 36χρονο κεντρικό αμυντικό γι΄ άλλα δύο χρόνια, κάτι που σημαίνει ότι ο Ιταλός διεθνής θα παραμείνει κάτοικος Τορίνου έως τον Ιούνιο του 2023.

Ο Κιελίνι με το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε κι εφόσον ολοκληρωθεί, θα έχει συμπληρώσει 18 χρόνια προσφοράς με την φανέλα των «μπιανκονέρι». Την περασμένη περίοδο αγωνίστηκε σε 25 ματς σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας απολογισμό δύο ασίστ.

Πρόσφατα ήταν αυτός που ως αρχηγός της Εθνικής Ιταλίας σήκωσε το βαρύτιμο τρόπαιο του Euro 2020 στο Γουέμπλεϊ, μετά την επικράτηση της «σκουάντρα ατζούρα» στα πέναλτι επί της Αγγλίας.

Μάλιστα, η Γιουβέντους διάλεξε ένα άκρως πρωτότυπο τρόπο για να περιγράψει την ικανοποίηση όλων στο σύλλογο με την ανανέωση του αρχηγού.

Σε κάθε ένα από τα αρχικά γράμματα του επίθετου του πολύπειρου αμυντικού πρόσθεσε δίπλα και ένα από τα στοιχεία που τον έκαναν ιδιαίτερα αγαπητό στον κόσμο, αλλά και στο ποδοσφαιρικό τμήμα.

Αφού αναφέρει ότι ο «Τζόρτζιο είναι το DNA της Γιουβέντους, είναι η ιστορία, το παρόν, είναι παθιασμένος, μεγάλη καρδιά και ευφυής. Ο Τζόρτζιο αντιπροσωπεύει 1.000 φιγούρες, 1.000 αριθμούς, πολλά ρεκόρ, πολλά τρόπαια, αλλά κυρίως εννέα γράμματα (το επίθετό του):

C for Captain (αρχηγός): Διότι ο Κιελίνι είναι αυτό που πρέπει να έχει ένας αρχηγός της Γιουβέντους- μία "θυελλώδης" παρουσία, στην άμυνα, στ΄ αποδυτήρια, στον αγωνιστικό χώρο.

H for Hero (ήρωας): Σηκώστε το χέρι εάν δεν θυμάστε χιλιάδες φωτογραφίες του στο γήπεδο, με το κεφάλι του δεμένο με επίδεσμο. Διότι ο Τζόρτζιο ποτέ δεν τα παρατά, ούτε ένα χιλιοστό.

I for Infinity (άπειρο): 2005-2023. Αυτές οι δύο ημερομηνίες είναι αρκετές για να δείξουν το διάστημα μία φανταστικής ιστορίας.

E as an Example (παράδειγμα): Διότι αυτοί που κουβαλούν στους ώμους τους για τόσα πολλά χρόνια την άμυνα μίας ομάδας σαν την Γιούβε πρέπει να είναι πρώτοι σε όλα, ένα παράδειγμα προς μίμηση.

L for Leader (ηγέτης): Αυτός είναι ένας όρος που συνδέεται με τον Τζόρτζιο, απλά δεν χρειάζεται να τον εξηγήσεις. Κι όλοι είχατε χιλιάδες επιβεβαιώσεις στο πρόσφατο Euro, που τον έκανε πρωταθλητή.

L for Loyalty (πιστός): Σκληρός στις αντιθέσεις, θαρραλέος στις παρεμβάσεις, αλλά πάντα ένα παράδειγμα του πώς θα πρέπει να συμπεριφέρεσαι, εντός κι εκτός γηπέδου.

I as Commitmen (δέσμευση): Τι βάζει ο Τζόρτζιο κάθε φορά που προπονείται και παίρνει στο γήπεδο, αλλά αυτό που παίρνουμε μαζί για να ζήσουμε δύο ακόμη σπουδαία χρόνια.

N for Nine (Εννέα): Τα συνεχόμενα «σκουντέτι» που κατακτήσαμε με τον «Κιελο», ο μοναδικός που το έχει καταφέρει. Συνολικά το παλμαρέ του με τα ασπρόμαυρα λέει: 10 πρωταθλήματα, 5 Κύπελλα Ιταλίας και ένα πρωτάθλημα Serie B.

I come INSIEME (Together - μαζί): Τώρα και Ξανά. Ο Τζόρτζιο μαζί μας»