Λίβερπουλ: Πρόταση ανανέωσης σε Άλισον

Ο γνωστός δημοσιογράφος αναφέρει πως οι «κόκκινοι» προσφέρουν νέο συμβόλαιο στον Βραζιλιάνο τερματοφύλακα μέχρι το 2026 και οι μεταξύ τους διαπραγματεύσεις είναι στην τελική ευθεία.

Απομένουν κάποιες λεπτομέρειες που θα διευθετηθούν τις προσεχείς ημέρες και στη συνέχεια ο διεθνής γκολκίπερ θα υπογράψει το νέο συμβόλαιό του με την Λίβερπουλ.

Δείτε το σχετικό tweet:

Liverpool are set to complete the agreement with Alisson to extend his contract until June 2026. The agreement is at final stages. ? #LFC



Final details and clauses expected to be fixed in the next weeks, then Alisson will sign his contract extension with #LFC. ??