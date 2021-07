Λιονέλ Μέσι: Χαμός στο Μαϊάμι (photos+video)

Θαυμαστές του Λιονέλ Μέσι προκάλεσαν χαμό έξω από κεντρικό εστιατόριο της πόλης, το οποίο επισκέφτηκε ο σταρ της Μπαρτσελόνα.

Η… έξοδος του Αργεντινού σταρ χρειάστηκε σχέδιο διαφυγής, ώστε ο παίκτης να μπορέσει να επιστρέψει στην πολυτελή κατοικία του μετά την κατάκτηση του Κόπα Αμέρικα με την Αργεντινή.

Δείτε τα παρακάτω βίντεο:

Hundreds of people surround Leo Messi in Miami!! pic.twitter.com/nt3tX5iC6c

Look at the crowd surrounding Messi while he's on vacation in Miami ?



(?: @TNTSportsAR)pic.twitter.com/S32607LTCu