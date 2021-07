Άριεν Ρόμπεν: Το οριστικό «αντίο» του Ολλανδού (photos)

Ο 37χρονος Ολλανδός εξτρέμ είχε αρχικά αποσυρθεί το 2019, ωστόσο πέρσι τον Ιούνιο επέστρεψε στη δράση για χάρη της Χρόνινχεν, από την οποία άρχισε τη σπουδαία σταδιοδρομία του στα γήπεδα.

Ο Ρόμπεν αγωνίστηκε σε μόλις επτά ματς έχοντας δύο ασίστ δίχως να σκοράρει, καθώς ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς.

Αυτό, βέβαια, δεν αλλοιώνει σε τίποτα τη σπουδαία πορεία του σε ομάδες όπως οι Αϊντχόφεν, Τσέλσι, Ρεάλ και Μπάγερν, αλλά και στην εθνική Ολλανδίας με την οποία είχε 96 συμμετοχές και 37 γκολ φτάνοντας στον τελικό του Μουντιάλ του 2010.

Μεταξύ άλλων κατάκτησε το Champions League το 2013 με την Μπάγερν (σημειώνοντας και το νικητήριο γκολ στον τελικό με τη Ντόρτμουντ), οκτώ πρωταθλήματα Γερμανίας και δύο Αγγλίας.

Arjen Robben has retired after 20 years playing for Groningen, PSV, Chelsea, Real Madrid & Bayern Munich ??



Nobody will ever cut in from the right without his name being mentioned ? pic.twitter.com/fgtj5bJTd6