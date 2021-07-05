Νέος πρόεδρος στην ΑΕ Λευκίμμης
Νέος πρόεδρος προέκυψε στην ΑΕ Λευκίμμης έπειτα από την παραίτηση του Σπύρου Μάστορα.
Η ανακοίνωση αναφέρει:
Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΣΤΟΡΑ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ..!! ΤΟ Δ.Σ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ ΤΟ ΣΠΥΡΟ ΜΑΣΤΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΣΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΤΑ 6 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΗΓΟΥΝΤΑΝ ΤΟΥ Δ.Σ..!!
ΜΕ ΟΜΩΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ''ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ" ...!!
ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ...!!!
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ....!!!!