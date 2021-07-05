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Νέος πρόεδρος στην ΑΕ Λευκίμμης
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Onsports team 05 Ιουλίου 2021, 02:04
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Α.Ε. Λευκίμμης

Νέος πρόεδρος στην ΑΕ Λευκίμμης

Νέος πρόεδρος προέκυψε στην ΑΕ Λευκίμμης έπειτα από την παραίτηση του Σπύρου Μάστορα.

 

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΣΤΟΡΑ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ..!! ΤΟ Δ.Σ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ ΤΟ ΣΠΥΡΟ ΜΑΣΤΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΣΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΤΑ 6 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΗΓΟΥΝΤΑΝ ΤΟΥ Δ.Σ..!!

ΜΕ ΟΜΩΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ''ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ" ...!!

ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ...!!!
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ....!!!!


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