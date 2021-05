Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Το μήνυμα του Βαλμπουενά πριν τον τελικό (photos)

Μήνυμα από τον Ματιέ Βαλμπουενά για την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον Ολυμπιακό στη σημερινή αναμέτρηση του τελικού του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ.

Ο Γάλλος άσος των ερυθρολεύκων σε ανάρτησή του στο twitter ανέφερε μεταξύ άλλων: «Τα μάτια στο τρόπαιο. Ας το κάνουμε παιδιά. Πάμε Ολυμπιακέ», έγραψε ο Βαλμπουενά.

Δείτε την ανάρτηση:

Eyes on the prize. Let's do this guys. Come on Olympiacos ??⚪️ #GreekCup pic.twitter.com/aivuA8HqgI