ΠΑΟΚ: «Επιστρέφουμε στο ΟΑΚΑ» (video)

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» με βίντεο που ανήρτησε στα social, γυρίζει πίσω τον χρόνο και θυμάται τις τελευταίες δύο επιτυχίες του στο ΟΑΚΑ και την κατάκτηση ισάριθμων τροπαίων τις σεζόν 2017/18 και 2018/19 κόντρα στην ΑΕΚ, δείχνοντας στιγμές από τα γκολ και τους πανηγυρισμούς, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Φέτος επιστρέφουμε στο ΟΑΚΑ».

Δείτε το βίντεο:

This year we're back to OAKA Stadium #TheFinal2021 #Reloaded #PAOK #RiseUp pic.twitter.com/edvLOfdY4O