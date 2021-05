Λίβερπουλ: Η νέα εμφάνιση των «κόκκινων» (photos)

Πιο συγκεκριμένα από το 1964, όταν ο θρυλικός προπονητής της ομάδας, Μπιλ Σάνκλι, αποφάσισε πως οι παίκτες του πρέπει να φορούν μια ολοκόκκινη εμφάνιση, ώστε να τρομάζουν τον αντίπαλο και «να μοιάζουν με γίγαντες».

Οι «Reds» παρουσίασαν τη νέα εντός έδρας φανέλα με την υπογραφή της NIKE, την οποία θα εγκαινιάσουν στο τελευταίο παιχνίδι της φετινής σεζόν, την Κυριακή (23/05) κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας.

Δείτε το βίντεο:

It's time! ?



? Introducing our new 2021/22 @nikefootball home kit ? pic.twitter.com/tNMSXmQ82q