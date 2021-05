Γιουβέντους: Η εμφάνιση της νέας σεζόν (photos)

Σε ρόλο μοντέλων ποζάρουν μεταξύ άλλων οι Κριστιάνο Ρονάλντο και Πάουλο Ντιμπάλα, που φήμες θέλουν να μην είναι καθόλου βέβαιη η παραμονή τους στο Τορίνο και για τη νέα σεζόν.

Η νέα φανέλα είναι από σήμερα διαθέσιμη στον online shop της ομάδας, αλλά και σε αυτό της Adidas, που υπογράφει τη νέα φανέλα.

Home is where every dream begins.



Introducing our new 21/22 home kit by @adidasfootball – get yours now. ⚪️⚫️



➡️ https://t.co/Fly7pOOJy0#createdwithadidas #FinoAllaFine #ForzaJuve