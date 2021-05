Αντρές Ινιέστα: Παραμένει στην Ιαπωνία

Η ανακοίνωση που είχε προαναγγελθεί χθες για σήμερα δεν αφορούσε (όπως υπέθεσαν πολλοί) στο τέλος της καριέρας του Ισπανού μέσου, που σήμερα κλείνει τα 37, αλλά την επέκταση του συμβολαίου του ως το 2023 από την Βίσελ Κόμπε.

Ο θρύλος της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας μετακόμισε στην Ιαπωνία το 2018 μετρώντας έκτοτε 77 συμμετοχές, 16 γκολ και 18 ασίστ. Μαζί της κατέκτησε το 2019 το πρωτάθλημα και το Σούπερ Καπ το 2020.

イニエスタ選手との契約更新が決定!

2023年まで延長することに合意しました。



詳細はこちら?https://t.co/wAOARCwzLr



Andres Iniesta has extended his contract until 2023!@andresiniesta8 ha extendido su contrato hasta 2023!#8HereToStay #visselkobe #ヴィッセル神戸 pic.twitter.com/dCc7UkKWHo