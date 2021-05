Αργεντινή: Διακοπή στο ντέρμπι του Ροσάριο λόγω drone (photos+video)

Ο αγώνας ποδοσφαίρου για το πρωτάθλημα της Αργεντινής μεταξύ της Ροσάριο Σεντράλ και της Νιούελς Ολντ Μπόις διακόπηκε την Κυριακή, καθώς οι παίκτες αναγκάστηκαν να πιάσουν ένα drone που πετούσε πάνω από το γήπεδο στις αρχές του πρώτου ημιχρόνου.

Το drone είχε μια σημαία της Ροσάριο Σεντράλ, την οποία άρπαξε ένας παίκτης της Ροσάριο και την έβγαλε στο πλάι του γηπέδου.

Όμως ο Πάμπλο Πέρες της Νιούελς, έσπασε το drone πατώντας το με δύναμη και στη συνέχεια κλώτσησε πάνω του τη μπάλα, ενώ δέχθηκε την κίτρινη κάρτα του διαιτητή.

Η Ροσάριο αναδείχθηκε νικήτρια της αναμέτρησης με σκορ 3-0.

Here's Pablo Pérez stamping on the Central drone at the start of the game ? #ClásicoRosarino pic.twitter.com/R0CKSJ1Y6S