Οριστικό: Αναβολή στο Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ μετά τις ταραχές και την εισβολή (vid+pics)

Αιτία η εισβολή εκατοντάδων οπαδών στο Ολντ Τράφορντ, διαμαρτυρόμενοι κατά της οικογένειας Γκλέιζερ, τους ιδιοκτήτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Αρχικά ανακοινώθηκε η καθυστέρηση στη σέντρα κατά 2 ώρες.

BREAKING: Manchester United's match against Liverpool has been postponed after fans invaded the pitch at Old Trafford in a protest against the club's owners.



Latest: https://t.co/Tt56HyPtns pic.twitter.com/OTXIkbjiBJ