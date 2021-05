Μάντσεστερ-Λίβερπουλ: LIVE οι αντιδράσεις των οπαδών της Γιουνάιτεντ - Το «ντου» στο γήπεδο (video)

Οι αντιδράσεις των φίλων τη Γιουνάιτεντ κατά της οικογένειας Γκλέιζερ κορυφώθηκαν πριν από το ντέρμπι της Μάντσεστερ με τη Λίβερπουλ.

Αφορμή αποτέλεσε η εμπλοκή της ομάδας στο... φιάσκο της European Super League, αν και γενικότερα οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ δεν θέλουν τους Αμερικάνους επιχειρηματίες στην ομάδα τους.

Από το πρωί της Κυριακής χιλιάδες οπαδοί διαδήλωναν στους δρόμους κατά της οικογένειας Γκλέιζερ. Μάλιστα, περικύκλωσαν το πούλμαν της ομάδας έξω από το ξενοδοχείο που είχαν διανυκτερεύσει, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει να αναχωρήσει για το Ολντ Τράφορντ.

?? #mufc fans Protesting near the Lowry, where the team will board there bus to Old Trafford. #GlazersOut pic.twitter.com/n4XZw85qeG

Ωστόσο, αργότερα, κάποιοι οπαδοί εισέβαλαν στο «Ολντ Τράφορντ», δύο ώρες πριν το ματς με τη Λίβερπουλ. Συγκεκριμένα, ένα γκρουπ όσων βρίσκοντας έξω από το γήπεδο κατάφερε να περάσει από τις θύρες, να «σπάσει» τις δυνάμεις ασφαλείας και να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο.

Wow, hundreds of fans have got onto the pitch at Old Trafford, they’re protesting against the ownership of the club. ? #MUFC pic.twitter.com/izEkC2LLr2