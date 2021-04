Λύγισε η πρώτη από τις 12! Αποχώρηση από τη European Super League - Πανηγυρίζουν οι οπαδοί της (vid)

Η Τσέλσι είναι η πρώτη από τις 12 ομάδες που υπέγραψαν ως ιδρυτικά μέλη της European Super League, η οποία αποφάσισε να αποχωρήσει.

Όπως μεταδίδουν τα αγγλικά ΜΜΕ, ο πρόεδρος των Λονδρέζων, Μπρους Μπακ, είχε πριν από λίγο συνάντηση με το προπονητικό επιτελείο και τους παίκτες της ομάδας, τους οποίους ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις.

Την ίδια ώρα, οπαδοί της Τσέλσι είχαν μαζευτεί έξω από το Στάμφορντ Μπριτζ για να διαδηλώσουν εναντίον της απόφασης των «μπλε» να ενταχθούν στην κλειστή λίγκα των 12 συλλόγων.

Μάλιστα, όταν άρχισε να γίνεται γνωστό ότι η Τσέλσι αποσύρεται από τη Super League, ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, όπως μπορείτε να δείτε και στο παρακάτω βίντεο.

The scene at Stamford Bridge as it’s reported Chelsea preparing to withdraw pic.twitter.com/meZpntKiBc