European Super League: Πήρε θέση ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ

«Τώρα περισσότερο από ποτέ άλλοτε πρέπει να προστατεύσουμε ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα-από το κορυφαίο επίπεδο μέχρι τις ρίζες του-και τις αξίες του ανταγωνισμού και της δικαιοσύνης που το διέπουν.

Μοιράζομαι κι εγώ τις ανησυχίες των φιλάθλων για την πρόταση της European Super League και τη ζημιά που προκαλεί στο παιχνίδι που αγαπάμε», ανέφερε στο Twitter ο διάδοχος του θρόνου, που έχει και τη θέση του επίτιμου προέδρου της αγγλικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου (FA).

Now, more than ever, we must protect the entire football community – from the top level to the grassroots – and the values of competition and fairness at its core.



I share the concerns of fans about the proposed Super League and the damage it risks causing to the game we love. W