European Super League: Σκέψεις αποχώρησης από δυο αγγλικές ομάδες (photos)

Ο Όλιβερ Χολτ της Daily Mail έγραψε στο Twitter πως δύο αγγλικές ομάδες από τις έξι που συμμετέχουν στην… απόσχιση, έχουν ήδη αρχίσει να σκέφτονται σοβαρά αν πρέπει να παραμείνουν στη νεοσύστατη λίγκα.

Αυτά τα δύο κλαμπ, πάντως, δεν κατονομάζονται από τον Άγγλο δημοσιογράφο, ωστόσο αναμένονται άμεσα εξελίξεις, από όλες τις πλευρές.

«Ακούω πως οι πρώτες ρωγμές ίσως έχουν αρχίσει να εμφανίζονται σε αυτό το άσχημο μόρφωμα της European Super League. Δύο αγγλικές ομάδες είναι κοντά στο να χάσουν το θάρρος τους στο να προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση», ανέφερε στο tweet του.

Υπενθυμίζεται πως Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Σίτι, Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Τότεναμ και Τσέλσι είναι από τα κλαμπ που έχουν γίνει συνιδρυτές στη νεοσύστατη λίγκα.

Hearing the first cracks may be beginning to appear in the ugly, misshapen edifice of the ESL. Told two English clubs are close to losing their nerve.