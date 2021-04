Μάντσεστερ Σίτι: Θύμα ρατσιστικής επίθεσης ο Στέρλινγκ

«Είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να ξεχαστεί», ήταν η ατάκα που... τόλμησε να γράψει στο Twitter ο 26χρονος επιθετικός και άρχισαν τα σχόλια ρατσιστών, που τον υποχρέωσαν να σβήσει τα μηνύματα.

«Δεν υπάρχει χώρος για ρατσιστικά σχόλια στο Twitter. Είμαστε αποφασισμένοι να τηρήσουμε τη δέσμευση μας ότι η ποδοσφαιρική συζήτηση στην πλατφόρμα μας είναι ασφαλής για τους φιλάθλους, τους παίκτες και γενικότερα όσους ασχολούνται με το παιχνίδι.

Όταν βρίσκουμε λογαριασμούς που παραβιάζουν τους κανονισμούς του Twitter, κάνουμε αποφασιστικές κινήσεις. Έχουμε ήδη προληπτικά συνεργαστεί και συνεχίζουμε να το κάνουμε με τους συνεταίρους μας στο ποδόσφαιρο, ούτως ώστε να βρούμε τρόπους να σταματήσουμε αυτό το φαινόμενο.

Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να συγκρατήσουμε αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά. Τόσο εντός του ιντερνετικού κόσμου, όσο και εκτός» ανέφερε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος του Twitter.

Not punishing Slavia was a mistake. Now people think racism is fine. It's happening so many times to so many players recently wether it's fred, pogba, martial, tuanzebe, sterling, kamara, Ake, Mendy, Ferna. Manchester comes together against racism. pic.twitter.com/gmpkbsbAhz