Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου σπάει τους κανόνες

Στον αέρα και στα social media βρίσκεται από σήμερα η νέα καμπάνια των Prince Oliver, που είναι αφιερωμένη στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου και στο ανατρεπτικό «break the rules» πνεύμα που τη διακρίνει μέσα στα χρόνια.

Τα μέλη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου απαντούν με το δικό τους τρόπο στο πώς βλέπουν την υπέρβαση και την ανατροπή, εντός και εκτός γηπέδων, θυμούνται την πιο ανατρεπτική στιγμή της καριέρας τους, εξηγούν ποιες θυσίες πρέπει να κάνει ένας αθλητής για να ξεπεράσει τον εαυτό του, μιλούν για το κατά πόσο και αν τηρούν τις συμβάσεις της Μόδας, αλλά και για το αν θα έσπαγαν τους θεμιτούς κανόνες του παιχνιδιού προκειμένου να κερδίσει η ομάδα τους.



Όλα αυτά σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη που παραχώρησαν πέντε ποδοσφαιριστές, στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΕΠΟ και της Εθνικής Ομάδας με το fashion brand Prince Oliver, λίγο πριν αναχωρήσουν για την Ισπανία και το παιχνίδι με μία από τις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη. Ο λόγος για τους Σωκράτη Διούδη, Γιώργο Μασούρα, Στράτο Σβάρνα, Τάσο Μπακασέτα και Χρήστο Τζόλη, οι οποίοι, πιο casual chic από ποτέ, τοποθετήθηκαν πάνω στο νέο μότο των Prince Oliver, «Break the Rules», εμπνεύστηκαν, δήλωσαν έτοιμοι να κάνουν την ανατροπή και το απέδειξαν αποσπώντας ισοπαλία 1-1 από την Ισπανία!



Ο οίκος Prince Oliver είναι ο επίσημος υποστηρικτής μόδας της Εθνικής Ομάδας ποδοσφαίρου («official fashion supporter»), φροντίζοντας τόσο για την άρτια εικόνα των ποδοσφαιριστών εκτός γηπέδων όσο και για την κομψή εικόνα του προπονητή της Τζον Φαν Σιπ και του τεχνικού επιτελείου εντός γηπέδων. Τα Prince Oliver όπως και όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι ταυτίζονται διαχρονικά με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, γιατί παρότι αυτή δεν αντιπροσωπεύει μια μεγάλη, ποδοσφαιρικά, χώρα έχει καταφέρει τεράστιες επιτυχίες (με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Euro το 2004), και την αγαπούν ιδιαίτερα για το μαχητικό της πνεύμα και το πάθος που επιδεικνύει σε κάθε αγώνα. Για αυτό και θα υποστηρίξουν την προσπάθειά της εθνικής με κάθε τρόπο και το 2021 και το 2022, με σύνθημα και προτροπή, τι άλλο; Break the Rules!



Παρακολουθήστε εδώ το βίντεο από τη νέα «break the rules» καμπάνια των Prince Oliver, που είναι αφιερωμένη στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου.