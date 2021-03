Οι Κομόρες είναι ένα σύμπλεγμα νήσων λίγο πάνω από τη Μαδαγασκάρη, με πληθυσμό 800.000 κατοίκους. Μέχρι πριν λίγα χρόνια η εθνική τους ομάδα βρισκόταν κοντά στον πάτο της κατάταξης της FIFA, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει τεράστια βήματα προόδου.

Με ηγέτη και πρώτο σκόρερ τον γνωστό μας Μοχάμεντ Μπεν (από τη θητεία του στην Ελλάδα με Ολυμπιακό, Πανιώνιο, Βέροια και Λεβαδειακό) εξασφάλισαν την πρόκριση στην τελική φάση του Κόπα Άφρικα για πρώτη φορά στην ιστορία τους!

Χρειάζονταν μόλις έναν βαθμό στα δύο τελευταία παιχνίδια τους και τα κατάφεραν μια αγωνιστική πριν από το φινάλε με το 0-0 κόντρα στο Τόγκο. Την τελευταία αγωνιστική θα παίξουν για την πρωτιά του ομίλου κόντρα στην Αίγυπτο.

Στα αποδυτήρια στήθηκε ένα τρελό πάρτι, ενώ στις Κομόρες, αλλά και στη Γαλλία που υπάρχει μεγάλη παροικία, ο κόσμος βγήκε στους δρόμους για να το πανηγυρίσει.

