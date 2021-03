Συγκλονιστικό μήνυμα Λαπόρτα σε Μέσι - Η πρόταση της Μπαρτσελόνα (video+photos)

Αν κάτι ξεχώρισε από την τελετή παραλαβής της προεδρίας της Μπαρτσελόνα, αυτό δεν ήταν αλλο από το προσωπικό μήνυμα που έστειλε ο Ζοάν Λαπόρτα στον Λιονέλ Μέσι.

Με τον Αργεντινό σταρ να είναι στις εξέδρες του «Καμπ Νου» ο νέος ισχυρός άνδρας του Κλαμπ απευθύνθηκε σε αυτόν, λέγοντας πως θα κάνει ότι μπορεί προκειμένου να παραμένει στην ομάδα.

«Αν είχαμε ένα γεμάτο γήπεδο, δεν θα έφευγες και είμαι σίγουρος γι’ αυτό. Η πανδημία μάς έχει πληγώσει, αλλά θα προσπαθήσουμε να σε πείσουμε. Είναι ο κορυφαίος παίκτης στην ιστορία. Συγχώρεσέ με που απευθύνομαι σε σένα τώρα, αλλά ξέρεις πόσο πολύ σε αγαπώ και πόσο σε αγαπά ο σύλλογος», τόνισε χαρακτηριστικά.

❝I love you, and Barça also loves you.❞

