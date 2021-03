Μπαρτσελόνα: Επιστρέφει ο παικταράς στην ομάδα - Μεταγραφή... από τα παλιά (photos)

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο και ουσιαστικά επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο Έρικ Γκαρσία θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν στην Μπαρτσελόνα.

Ο 20χρονος κεντρικός αμυντικός αποτελεί δημιούργημα των ακαδημιών της Μπαρτσελόνα, με τους Καταλανούς να ετοιμάζονται να τον φέρουν πίσω στην ομάδα.

Το συμβόλαιο τού Γκαρσία ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι, με τον Πεπ Γκουαρδιόλα να αναφέρει χθες μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του: «Ο Έρικ νομίζω πως θα αγωνίζεται στην Μπαρτσελόνα».

Ο Γκαρσία είναι 4 φορές διεθνής με την εθνική Ισπανίας, ενώ φέτος έχει αγωνιστεί μόλις σε τρία παιχνίδια με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, στην Premier League.

