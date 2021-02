Λίβερπουλ: Στήριξη οπαδών σε Κλοπ (photos)

Onsports Team

Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν στηρίζουν πλέον του Γιούργκεν Κλοπ, κάτι που απέδειξαν κρεμώντας ένα πανό έξω από το Άνφιλντ.

Ο Γερμανός τεχνικός έχει καταστήσει την Λίβερπουλ εν ενεργεία Πρωταθλήτρια Ευρώπης και Αγγλίας και οι οπαδοί των «κόκκινων» έδειξαν πως δεν το ξεχνάνε.

Έτσι, το μεσημέρι της Κυριακής εμφανίστηκε κρεμασμένο έξω από το γήπεδο της Λίβερπουλ ένα πανό που έγραφε «Γιούργκεν Κλοπ YNWA» (You Never Walk Alone).