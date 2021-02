Premier League: Παίκτης του μήνα ο Γκιουντογκάν

Η κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας ενημέρωσε μέσω Twitter ότι ο Γερμανός μέσος της Μάντσεστερ Σίτι ήταν ο κορυφαίος για τον πρώτο μήνα του 2021, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στα πέντε τέρματα που σημείωσε κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου.

Ο 30χρονος μέσος δήλωσε πως «η καλύτερη στιγμή του μήνα ήταν ουσιαστικά το ίδιο το σερί των έξι νικών, αυτό το συναίσθημα που έχει ότι η ομάδα είναι δυνατή. Κάτι που είχα ξανανιώσει τη χρονιά που είχαμε μαζέψει 100 βαθμούς».

With ???? goals in January, your @EASPORTSFIFA Player of the Month is...



✨ @IlkayGuendogan ✨#PLAwards pic.twitter.com/5urEV0mgmB