Διαιτητής δέχεται απειλές κατά της ζωής του - Ερευνά την υπόθεση η αστυνομία

Απρόβλεπτες διαστάσεις έχει πάρει η λάθος απόφαση του έμπειρου Άγγλου διαιτητή, Μάικ Ντιν, να αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή της Γουέστ Χαμ Τόμας Σούτσεκ στην αναμέτρηση για τη Φούλαμ.

Ο Ντιν έδειξε την κόκκινη στον Τσέχο (δεν είχε δει ποτέ ξανά στην καριέρα του) για βίαιη συμπεριφορά, όταν βρήκε με τον αγκώνα του τον Μίτροβιτς της Φούλαμ, συμβουλευόμενος το VAR.

Ωστόσο, στο βίντεο φαινόταν ξεκάθαρα πως η επαφή αυτή ήταν κατά λάθος, με την αγγλική ομοσπονδία να δικαιώνει τον παίκτη και να ανατρέπει την αρχική απόφαση μετά την έφεση της Γουέστ Χαμ.

BREAKING: Tomas Soucek has won his appeal against his red card at Fulham and will not face a suspension ⚒️

Ο Μάικ Ντιν, όμως, βρέθηκε στο στόχαστρο και όπως έχει καταγγείλει στην αστυνομία, δέχεται απειλές κατά της ζωής του και της οικογένειάς του, ζητώντας από την FA να μην σφυρίξει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση και ελέγχει τα απειλητικά μηνύματα κατά του Άγγλου διαιτητή.

Από την πλευρά του ο Σούτσεκ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την ανατροπή της απόφασης για κόκκινη κάρτα.

I am glad my red card against Fulham has been overturned. I’ve checked it, I’ve gone over 200 games without a single red card. My entire career. I am looking forward to helping the team in the important games this week! Thanks for your support!#westham #whu #COYI pic.twitter.com/wANFeAFmhf