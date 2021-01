FA Cup: Με την Κ23 απέναντι στη Λίβερπουλ η Άστον Βίλα

Παρά τις πιέσεις της Άστον Βίλα για αναβολή του σημερινού αγώνα με τη Λίβερπουλ λόγω των απανωτών κρουσμάτων κορωνοϊού που εμφανίστηκαν στην ομάδα, το παιχνίδι θα διεξαχθεί κανονικά, όπως αποφάσισε η ομοσπονδία, καθώς το καλεντάρι είναι εξαιρετικά πιεσμένο.

Οι «χωριάτες» πάντως θα παίξουν με πάρα πολλές απουσίες, κατεβάζοντας ουσιαστικά την U23, αφού το προπονητικό κέντρο της ομάδας έχει κλείσει.

Μεταξύ άλλων θα απουσιάζουν ο προπονητής Ντιν Σμιθ, το επιτελείο του, αλλά και αρκετοί παίκτες του ρόστερ.

Aston Villa can confirm that the #EmiratesFACup Third Round tie with Liverpool will be played at Villa Park this evening (7.45pm KO). ? pic.twitter.com/euhAuRSvF7