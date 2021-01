Λίβερπουλ: Θλίψη - Πέθανε ο άνθρωπος του You’ ll never walk alone (photos+video)

Σε ηλικία 78 ετών ο Τζέρι Μάρσντεν «έφυγε» από την ζωή.

It is with such great sadness that we hear of Gerry Marsden’s passing.



Gerry’s words will live on forever with us. You’ll Never Walk Alone ❤️ pic.twitter.com/5W4yspmLRV