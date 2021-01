Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι: Κορυφαίος σκόρερ στην Ευρώπη για το 2020 (video)

Onsports team

Ο Πολωνός διεθνής επιθετικός, μετά τα 54 του γκολ το 2019, σημείωσε το 2020 άλλα 47, καθώς η Μπάγερν, κέρδισε πέντε τίτλους, ανάμεσά τους και το Champions League.

Αναδείχθηκε επίσης κορυφαίος παίκτης της χρονιάς σε FIFA και UEFA (UEFA Men's Player of the Year και The Best FIFA Men's Player).

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έχει κατακτήσει την πρώτη θέση τέσσερις φορές την τελευταία δεκαετία και είναι πάντα εκτός των δέκα πρώτων από το 2009, ήρθε πίσω από τον Λεβαντόφκσι με τον Ρομέλου Λουκάκου να ολοκληρώνει το βάθρο.

Ο Λιονέλ Μέσι, δεύτερος πέρυσι με 50 γκολ, χάνει την πρώτη δεκάδα για πρώτη φορά από το 2008.

Οι κορυφαίοι σκόρερ το 2020, όπως τους παρουσιάζει η ιστοσελίδα της UEFA:

47 γκολ σε 44 παιχνίδια: Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπάγερν και Πολωνία)

44 γκολ σε 45 παιχνίδια: Κριστιάνο Ρονάλντο (Γιουβέντους και Πορτογαλία)

40 γκολ σε 52 παιχνίδια: Ρομέλου Λουκάκου (Ίντερ και Βέλγιο)

39 γκολ σε 37 παιχνίδια: Έρλινγκ Χάαλαντ (Ντόρτμουντ και Νορβηγία)

34 γκολ σε 42 παιχνίδια: Τσίρο Ιμόμπιλε (Λάτσιο και Ιταλία)

33 γκολ σε 38 παιχνίδια: Ζαν-Πιερ Νσαμέ (Γιουνγκ Μπόις)

33 γκολ σε 42 παιχνίδια: Ράουνο Σαπίνεν (Φλόρα και Εσθονία)

30 γκολ σε 41 παιχνίδια: Νικίτα Ρουκάβιτσια (Μακάμπι Χάιφα)

29 γκολ σε 41 παιχνίδια: Κιλιάν Μπαπέ (Παρί ΣΖ και Γαλλία)

28 γκολ σε 26 παιχνίδια: Κάσπερ Γιούνερ (Μπόντο Γκλιμτ)

28 γκολ σε 56 παιχνίδια: Μπρούνο Φερνάντες (Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Πορτογαλία)