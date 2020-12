Premier League: Καμία σκέψη για διακοπή

Τα όποια σενάρια κυκλοφόρησαν όμως, τα τελείωσε η ίδια η Premier League, η οποία με ανακοίνωση που εξέδωσε, τόνισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια διακοπή στο πρωτάθλημα, το οποίο συνεχίζεται κανονικά.

«Η Premier League δεν μελέτησε την πιθανότητα διακοπής και δεν προβλέπεται να το κάνει. Εξακολουθούμε να εμπιστευόμαστε απόλυτα τα πρωτόκολλα Covid-19, ώστε οι αγώνες να διεξάγονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό» ανέφερε μεταξύ άλλων.

The Premier League has not discussed pausing the season and has no plans to do so



The League continues to have confidence in its COVID-19 protocols to enable fixtures to be played as scheduled



