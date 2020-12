Λίβερπουλ: Η απίθανη ατάκα του Κλοπ στον αρχηγό Χέντερσον (photos)

O Γερμανός τεχνικός, όπως και η Λίβερπουλ, κατέκτησαν τα βραβεία του καλύτερου προπονητή και της καλύτερης ομάδας για τη χρονιά που αποχωρεί, στην καθιερωμένη εκδήλωση που πραγματοποιεί το BBC κάθε Δεκέμβρη, ωστόσο, ο «Χέντο» δεν κατάφερε να πάρει τη διάκριση στην δική του κατηγορία.

Ο Λιούις Χάμιλτον ήταν εκείνος που νίκησε τον Χέντερσον για το βραβείο της κορυφαίας προσωπικότητας του 2020, με τον Κλοπ να λέει για τον αρχηγό της ομάδας του:

«Γεια σου φίλε, γειά σου αρχηγέ μας.

Όταν πήραμε το πρωτάθλημα ήσουν εκείνος που έγραψε από ένα ξεχωριστό μήνυμα για τον καθένα, τώρα είναι σειρά μου να στο ανταποδώσω.

Στην Λίβερπουλ λέμε ότι δεν έχουμε έναν πρωταγωνιστή, έναν σούπερ σταρ, γιατί το αστέρι για εμάς είναι το σύνολο. Η αλήθεια όμως είναι ότι είσαι σούπερ σταρ στον τρόπο με τον οποίο μας κρατάς ως ομάδα, ενωμένους.

Τζόρνταν, ο κόσμος πολλές φορές παραβλέπει την ποιότητά σου, όχι όμως εγώ και οι συμπαίκτες σου.

Έπειτα από ένα πολύ δύσκολο ταξίδι με πολλά εμπόδια, όλοι μπορούν να δουν την προσωπικότητά σου, τον χαρακτήρα σου και τις δυνατότητές σου. Έχεις όλο το πακέτο.

Οδήγησες την ομάδα σε κάτι για το οποίο έκανε υπομονή 30 χρόνια. Το έκανες με ταπεινότητα. Είσαι αθλητής παγκόσμιας κλάσης και ποδοσφαιριστής, αλλά πάνω απ' όλα είσαι υπέροχος άνθρωπος.

Σε ευχαριστώ για όλσα φίλε μου, εύχομαι ένα ευτυχισμένο 2021.

Με αγάπη, Γιούργκεν...».

? Jordan Henderson and Jurgen Klopp accepting the award for the 2020 BBC Sports Personality Team of the Year ?pic.twitter.com/fN9yep9xNX