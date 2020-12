Μπαρτσελόνα: Το χειρότερο ξεκίνημα εδώ και 32 χρόνια (video)

Το ξεκίνημα των «μπλαουγκράνα» στο ισπανικό πρωτάθλημα είναι το χειρότερο τα τελευταία 32 χρόνια.

14 - Barcelona have earned just 14 points in their opening 10 LaLiga games this season, their lowest tally at this stage since 1987/88 season (13, three points per win), the previous campaign to Johan Cruyff arrival Barcelona as manager. History. pic.twitter.com/gphAEr5EEg