Μαραντόνα: «Μαμά, είμαι ερωτευμένος»! (Video)

Στη Νάπολι το όνομα Μαραντόνα αν χρησιμοποιηθεί με λάθος τρόπο, θεωρείται ύψιστη προσβολή. Ιεροσυλία. Οι Ναπολιτάνοι είχαν, έχουν και πάντα θα έχουν τον Ντιέγκο, ως… Θεό. Κάποιον που λάτρευαν και θα λατρεύουν πάντα, ως κάτι μη ανθρώπινο, αλλά ταυτόχρονα κι ως μέλος της οικογένειάς τους.

Άλλωστε όταν έπαιζε ακόμη στην πόλη της νότιας Ιταλίας, σε πολλά σπίτια έβγαζαν κάθε μεσημέρι ένα επιπλέον πιάτο με φαγητό… Μήπως και τύχει να περάσει ο Μαραντόνα, για να είναι έτοιμοι να τον ταϊσουν!

Αυτό που σε όλους έμοιαζε με «τρέλα», για τους Ναπολιτάνους ήταν κάτι φυσιολογικό. Γι’ αυτό και κάθε τους κίνηση γύρω απ’ τον Αργεντινό, έμεινε στην ιστορία. Δε θα μπορούσε να είναι διαφορετικά με το σύνθημα που του τραγουδούσαν.

Οι φίλοι των «παρτενοπέι» τη δεκαετία του ’80, άρχισαν να τραγουδούν ρυθμικά απευθυνόμενοι στις μητέρες τους. Τις ενημέρωναν τι τους συνέβη μόλις αντίκρισαν τον Μαραντόνα!

Oh mama mama

mama,

Oh mama mama mama,

Sai perchè mi batte il Corazon,

Ho visto Maradona,

Ho visto Maradona,

Oh mama inamorato sono...

Μαμά, μαμά, μαμά,

Μαμά, μαμά, μαμά,

Ξέρεις γιατί χτυπά η καρδιά μου;

Είδα τον Μαραντόνα, είδα τον Μαραντόνα,

Μαμά είμαι ερωτευμένος!