Κριστιάνο Ρονάλντο: Σαρώνει και στην Ιταλία (video)

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός κατάφερε να πετύχει άλλα δύο με τους «μπιανκονέρι», στη νίκη με 2-0 επί της Κάλιαρι, και έφτασε τα 59 γκολ από το 2018, όταν και αποκτήθηκε από τη «Γηραιά Κυρία».

Η συγκεκριμένη επίδοση είναι ρεκόρ, αφού από εκείνη τη στιγμή κανείς άλλος δεν έχει σκοράρει περισσότερες φορές από εκείνον.

Cristiano Ronaldo has now scored 59 Serie A goals since joining Juventus in 2018, more than any other player in the competition in that period ?



