ΕΠΟ για Ολιστική Μελέτη: «Μετά τις εκλογές οι μεταρρυθμίσεις»

Η ανακοίνωση:

Οι κεντρικοί άξονες και το περιεχόμενο της ολιστικής μελέτης για το Ελληνικό Ποδόσφαιρο, την οποία κατήρτισαν ειδικοί εμπειρογνώμονες των FIFA-UEFA, παρουσιάστηκε σήμερα σε τηλεδιάσκεψη που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εκπροσώπησε ο πρόεδρος της κ. Ευάγγελος Γραμμένος και παρέστησαν ακόμα ο αναπληρωτής πρόεδρος κ. Νικόλαος Βακάλης και ο Α΄ Αντιπρόεδρος κ. Αστέριος Αντωνίου. Εκπροσωπήθηκαν επίσης όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Η παρουσίαση της ολιστικής μελέτης έγινε από τον κ. Luca Nicola, Head of National Governance and Global Institutions της UEFA, ενώ από πλευράς των διεθνών ποδοσφαιρικών αρχών παρέστησαν οι κ.κ. Μάριος Γεωργίου, UEFA National Associations Manager και Petr Fousek, FIFA and UEFA Independent Expert στην ΕΠΟ.

Η ολιστική μελέτη αποτελεί προϊόν ανάλυσης της σημερινής εικόνας του Ελληνικού Ποδοσφαίρου και ως εισηγητικό κείμενο περιλαμβάνει συστάσεις για την υιοθέτηση πρακτικών σε επίπεδο οργάνωσης και διοίκησης του Ποδοσφαίρου, εκ μέρους της ποδοσφαιρικής οικογένειας μετά από εσωτερική διαβούλευση. Καθιστά δε απόλυτα σαφές ότι οι όποιες μεταρρυθμίσεις μπορούν να υιοθετηθούν αμέσως μετά τις επικείμενες εκλογές της ΕΠΟ, από τη νέα της διοίκηση, και σε καθεστώς απόλυτης αυτονομίας και ανεξαρτησίας.

Η ποδοσφαιρική οικογένεια ενημερώθηκε για τις προτάσεις των διεθνών ποδοσφαιρικών αρχών με μεγάλο ενδιαφέρον, σε κλίμα ενότητας και ομοθυμίας και με απόλυτο σεβασμό στο διεθνώς κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο του Ποδοσφαίρου.

“Ευχαριστούμε τις FIFA-UEFA για το εξαιρετικό επίπεδο της εργασίας τους και τον Υφυπουργό για την πρόσκληση. Η μελέτη περιλαμβάνει εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία. Η οικογένεια του ποδοσφαίρου θα συζητήσει αναλυτικά το περιεχόμενό της και θα καταλήξει στις επιλογές του. Μέσα σε καθεστώς αυτονομίας και ανεξαρτησίας έχει την ευκαιρία λάβει αποφάσεις που θα φέρουν πρόοδο στο Άθλημά μας”, σχολίασε ο πρόεδρος της ΕΠΟ κ. Γραμμένος μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης».