Λίβερπουλ: Έτσι κόλλησε κορονοϊό ο Σαλάχ (photos+video)

Ο επιθετικός της Λίβερπουλ ταξίδεψε στην Αίγυπτο για τον γάμο, αλλά και την Εθνική του ομάδα, αφού έχει τους αγώνες απέναντι στο Τόγκο για την προκριματική φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ, όπως έγινε γνωστό, είναι ασυμπτωματικός και κινήθηκαν υποψίες πως μπορεί να κόλλησε τον ιό. Στο φως της δημοσιότητας ήρθε ένα βίντεο όπου γλεντάει στον γάμο του αδερφού του χωρίς να φοράει μάσκα, όπως και όλοι οι καλεσμένοι.

Δείτε το βίντεο:

Football Star of Egypt and Liverpool Mo Salah celebrates the wedding of his brother, Nasr.#EgyptToday #Egypt @MoSalah #MoSalah #Liverpool @mosalah #Mohamedsalah @LFCTransferRoom @empireofthekop | #محمد_صلاح pic.twitter.com/GIMliRMDnq