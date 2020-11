Ρωσία: «Κόπηκε» ο αρχηγός της εθνικής λόγω ροζ βίντεο (photos+video)

Εκτός αποστολής της εθνικής Ρωσίας για τους αγώνες με Μολδαβία (φιλικός) και Τουρκία και Σερβία (Nations League) έμεινε ο Αρτέμ Τζιούμπα.

Ο αρχηγός της ομάδας, που αγωνίζεται ως επιθετικός στη Ζενίτ, έμεινε εκτός επιλογών του Στάνισλαβ Τσερτσέσοφ, καθώς διέρρευσε ένα «ροζ» βίντεο με πρωταγωνιστή τον ίδιο να αυτοϊκανοποιείται.

«Η ομάδα πρέπει να προετοιμαστεί για τους αγώνες του Νοεμβρίου εναντίον της Μολδαβίας, της Τουρκίας και της Σερβίας και δεν μπορεί να αποσπάται από πράγματα που συμβαίνουν εκτός Εθνικής», ανέφερε ο ομοσπονδιακός προπονητής και πρόσθεσε:

«Κατά συνέπεια, πήραμε την απόφαση να μην καλέσουμε τον Τζιούμπα, προκειμένου να προστατευθεί τόσο η ομάδα όσο και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής από την υπερβολική αρνητικότητα και ένταση».

Δείτε το βίντεο αλλά και φωτογραφίες

A video has emerged of Russia captain Artem Dzyuba in a, well, less than flattering light. pic.twitter.com/L5PJVeIsoc