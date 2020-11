Φιορεντίνα: Θετικός στον κορονοϊό ο Καγεχόν

REPORT CALLEJON |?



ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività. Il tesserato in questione è Josè Maria Callejon che, asintomatico, è già in isolamento.



