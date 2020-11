Ατλέτικο Μαδρίτης: Ανακοίνωσε Κοντογκμπιά

Την απόκτηση του Τζόφρι Κοντογκμπιά ανακοίνωσε η Ατλέτικο. Ο 27χρονος μέσος αγοράστηκε από τη Βαλένθια για περίπου 15 εκατ. ευρώ και προορίζεται να καλύψει το κενό του Τόμας Πάρτεϊ, που πωλήθηκε στην Άρσεναλ την τελευταία ημέρα των μεταγραφών.

Ο Γάλλος άσος είχε φέτος πέντε συμμετοχές στη La Liga με τις «νυχτερίδες», που τον είχαν αποκτήσει για 22 εκατ. ευρώ από την Ίντερ το καλοκαίρι του 2018.

